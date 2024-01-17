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Kadıköy'de film gibi operasyon kamerada: Gasp suçundan aranan şahsa markette gözaltı

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Giriş: 17.01.2024 14:46
Kadıköy’de gasp suçundan aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından markette alışveriş yaptığı esnada yakalandı. Kasada para ödemek için cüzdanını çıkaran şahıs, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yere yatırılarak gözaltına alındı. Aranan şahsın yakalanma anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
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