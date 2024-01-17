17 Ocak 2024, Çarşamba
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Kadıköy'de film gibi operasyon kamerada: Gasp suçundan aranan şahsa markette gözaltı
Kadıköy’de gasp suçundan aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından markette alışveriş yaptığı esnada yakalandı. Kasada para ödemek için cüzdanını çıkaran şahıs, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yere yatırılarak gözaltına alındı. Aranan şahsın yakalanma anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.