Kadıköy'de feci kaza! anne ve biri bebek arabasındaki 2 çocuğuna motosiklet çarptı

Kadıköy'de biri bebek arabasında olmak üzere 2 çocuğuyla yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ve çocuklar yola savrularak yaralanırken, motosiklet sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Kaza anı ve çevredekilerin yardıma koşması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Söğütlüçeşme Caddesi üzerinden meydana geldi. İddialara göre, Fatma Yunar biri bebek arabasında, 2 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Kadıköy meydan istikametine ilerleyen motosiklet sürücüsü, anne ve çocuklarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bebek arabasında çocuğu ve anne yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kazaya karışan motosiklet sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Kazayı şans eseri anne ve çocukları ufak sıyrıklarla atlattı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Anne Fatma Yunar'ın motosiklet sürücüsünden şikayeti olduğu öğrenildi.