26 Eylül 2021, Pazar
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Kadıköy'de faciadan dönüldü! 5 katlı binanın balkonları çöktü
Kadıköy'de 5 katlı binada iki dairenin balkonları kendiliğinden gürültüyle çöktü. Mahalleli sokağa dökülürken, olay anında balkon ve apartman bahçesinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Sesi duyup dışarıya çıkan mahalle sakini Can Pokoy, "Bina biraz eskiydi. Sanırım deprem öncesi yapılan bir binaydı" dedi.