Kadıköy'de eğlence mekanında kavga çıktı: 3 yaralı

Kadıköy'de eğlence mekanında tartışmaya giren iki grup arasında kavga çıktı. Sandalye ve şişelerin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, olay yerine gelen polis tartışmayı sürdüren tarafları güçlükle sakinleştirdi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.