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Kadıköy'de eğlence mekanında kavga çıktı: 3 yaralı

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Giriş: 24.08.2023 09:17
Kadıköy'de eğlence mekanında tartışmaya giren iki grup arasında kavga çıktı. Sandalye ve şişelerin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, olay yerine gelen polis tartışmayı sürdüren tarafları güçlükle sakinleştirdi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Eğlence mekanında kavga çıktı: 3 yaralı
Eğlence mekanında kavga çıktı: 3 yaralı
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