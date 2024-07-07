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Kadıköy’de eğlence mekanına kurşun yağdıran şahıs kamerada

İHA
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Giriş: 07.07.2024 17:08
Kadıköy’de eğlence mekanında rahatsızlık veren 2 şahıs işletme personelleri tarafından dışarı çıkarıldı. Yaşanan arbedenin ardından olay yerinden ayrılan şahıslar tekrar gelerek işletmeye kurşun yağdırdı. Olayda konu ile ilgisi olmayan bir kişi yaralandı. Saldırgan adli makamlarca serbest bırakıldı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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