Kadıköy’de eğlence mekanına kurşun yağdıran şahıs kamerada

Kadıköy’de eğlence mekanında rahatsızlık veren 2 şahıs işletme personelleri tarafından dışarı çıkarıldı. Yaşanan arbedenin ardından olay yerinden ayrılan şahıslar tekrar gelerek işletmeye kurşun yağdırdı. Olayda konu ile ilgisi olmayan bir kişi yaralandı. Saldırgan adli makamlarca serbest bırakıldı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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