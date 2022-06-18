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Kadıköy'de denizden çıkan cesedin sırrı ortaya çıktı! Arkadaşı gözaltında

DHA
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Giriş: 18.06.2022 10:29
İstanbul Kadıköy'de denizde bulunan cesedin 25 yaşındaki Ahmet Mirza'ya ait olduğu öğrenildi. Cinayet ihtimali üzerinde duran polis, D.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan arkadaşının denize düşmeden önce yanında olduğu öğrenildi.
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