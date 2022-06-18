18 Haziran 2022, Cumartesi
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Kadıköy'de denizden çıkan cesedin sırrı ortaya çıktı! Arkadaşı gözaltında
İstanbul Kadıköy'de denizde bulunan cesedin 25 yaşındaki Ahmet Mirza'ya ait olduğu öğrenildi. Cinayet ihtimali üzerinde duran polis, D.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan arkadaşının denize düşmeden önce yanında olduğu öğrenildi.