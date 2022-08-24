Kadıköy'de çevreyi rahatsız edenleri yumruklarla yere seren motosikletli konuştu

Kadiköy'de Amerikalı fizyoterapist Demir Jason Long(33)kendisine yumruk atan ve çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklarla yere serdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Long "Benim yaptığımda yanlıştı, onlarınki de yanlıştı. Ama aynı zamanda bilmediğin insanlara da yaklaşmayacaksın" dedi.