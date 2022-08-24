24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Kadıköy'de çevreyi rahatsız edenleri yumruklarla yere seren motosikletli konuştu
Kadiköy'de Amerikalı fizyoterapist Demir Jason Long(33)kendisine yumruk atan ve çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklarla yere serdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Long "Benim yaptığımda yanlıştı, onlarınki de yanlıştı. Ama aynı zamanda bilmediğin insanlara da yaklaşmayacaksın" dedi.