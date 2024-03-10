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Kadıköy'de aracına yaslandığı için uyardı; çıkan kavgada silahla rastgele ateş etti

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Giriş: 10.03.2024 15:42
Güncelleme:10.03.2024 15:42
Kadıköy'de park halindeki araca yaslanan askeri personel, araç sahibi tarafından uyarılınca sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle askeri personel, belindeki silahını çıkararak rastgele ateş etti.
Kadıköy’de çıkan kavgada silahla rastgele ateş etti
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