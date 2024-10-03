03 Ekim 2024, Perşembe
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Kadıköy'de apartman dairesinde patlama: 1 yaralı
Kadıköy'de bir daire içerisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında daire içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Patlama olan bina havadan görüntülendi.