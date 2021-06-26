26 Haziran 2021, Cumartesi
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Kadıköy ve Maltepe’de geç kaldılar YKS’ye alınmadılar
Kadıköy'de birçok öğrenci YKS için erken saatlerde okulların önüne geldi. Şener Birsöz İlkokulu'nun önünde sınavın başlamasını bekleyen öğrencilerin heyecanı gözlerine yansıdı. Erken saatlerde okula gelen öğrenciler, güvenlik kontrolünden sonra içeri alınırken, son saniyede gelen 2 öğrenci içeriye alınmadı