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Kadıköy ve Maltepe’de geç kaldılar YKS’ye alınmadılar

DHA
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Giriş: 26.06.2021 14:06
Güncelleme:26.06.2021 14:06
Kadıköy'de birçok öğrenci YKS için erken saatlerde okulların önüne geldi. Şener Birsöz İlkokulu'nun önünde sınavın başlamasını bekleyen öğrencilerin heyecanı gözlerine yansıdı. Erken saatlerde okula gelen öğrenciler, güvenlik kontrolünden sonra içeri alınırken, son saniyede gelen 2 öğrenci içeriye alınmadı
Kadıköy ve Maltepe’de geç kaldılar YKS’ye alınmadılar
Kadıköy ve Maltepe’de geç kaldılar YKS’ye alınmadılar
YKS’ye geç kalan 2 öğrenci içeriye alınmadı
YKS’ye geç kalan 2 öğrenci içeriye alınmadı
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