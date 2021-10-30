30 Ekim 2021, Cumartesi
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Kadıköy D-100 Karayolu'nda lüks bir cip alev alev yandı
İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, cip kullanılamaz hale geldi. Kadıköy, D-100 Karayolu Uzunçayır mevkiinde saat 09.00 sıralarında yolda giden cipten dumanlar yükseldi. Sürücüsü inerken, cip alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Cip, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaşanan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.