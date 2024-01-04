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KADES ile tek tuşla yardım! Elektronik kelepçe ihlallerine anında müdahale

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 16:01
2018'de hizmete giren KADES uygulaması bugüne dek 6 milyona yakın kadın tarafından indirildi. Kadın Acil Destek uygulaması bu süreçte birçok olası olumsuzluğun da önüne geçti. İşte rakamlar ve detaylar...
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