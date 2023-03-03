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Kader peşlerini bırakmadı! 3 depremzede Antalya’daki kazada hayatını kaybetmişti | Gökhan Zan'ın akrabaları olduğu ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.03.2023 15:17
Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşette binlerce can hayatını kaybetti. Depremin ardından dün Hatay’dan Antalya'nın Alanya ilçesine giden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada İnci Güler, Başak Güler, ve Ali Can Güler hayatını kaybetti. Feci kazada yaşamını yitiren üç depremzedenin eski milli futbolcu Gökhan Zan’ın akrabaları olduğu ortaya çıktı. Acı haberi alan Gökhan Zan, kaderin onları Alanya'da yakaladığını söyledi.
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