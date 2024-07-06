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Kaçmaya çalışan kişi polise çarptı! Kaçan sürücüye 130 bin TL ceza

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 06.07.2024 12:32
Son dakika haberleri... Bursa'da dur ihtarına uymayan kişi ortalığı birbirine kattı hatta polise bile çarptı. İşte o anlar ve sonrasında yaşananların görüntüleri.
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