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Kaçkar Dağları'nda kar üzerinde doğa yürüyüşü

Kaçkar Dağları'nda kar üzerinde doğa yürüyüşü

İHA
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Giriş: 05.08.2024 14:46
Türkiye'nin farklı illerinden Erzurum'un İspir ilçesine gelen dağcılar, Kaçkar Dağları'nda karda doğa yürüyüşü yaptı.
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Kaçkar Dağları’nda kar üzerinde doğa yürüyüşü
Kaçkar Dağları'nda kar üzerinde doğa yürüyüşü
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