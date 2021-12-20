Kaçkar Dağları eriyor! Dağcılar çıkamaz oldu

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileriyle Doğu Karadeniz’de, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağları'nda buzullar erimeye başladı. Son yıllarda artan erime ile dağcıların kullandığı kuzey tırmanış rotalarında değişikliğe gidildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "Kaçkarlar'daki büyük ve küçük buzulumuz hacim olarak ciddi oranda küçüldü" dedi.