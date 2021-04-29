Kaçış yöntemleri polisi bile şaşkına çevirdi!

Maltepe'de bir grup sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek pavyonda eğlence düzenledi. Eğlence mekanının güvenlik kameralarından Polis ekiplerinin baskın düzenlediğini gören şahıslar, dakikalar içerisinde mekanı boşaltarak gözden kayboldu. Kısıtlamayı delen şahısların yeni kaçış yöntemi bu kadarına da pes dedirtti.