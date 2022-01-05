05 Ocak 2022, Çarşamba
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Kaçan aslan paniğe yol açtı! Kadın kucağında eve götürdü
Son dakika dünya haberi... Kucağında aslan taşıyan kadın sosyal medyada gündem oldu. Görenleri hayrete düşüren görüntü Kuveyt'te kayda alındı. Bakın o anlarda neler yaşandı...