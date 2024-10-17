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Kaçakçılık operasyonunda 42 kişi hakkında yasal işlem

Kaçakçılık operasyonunda 42 kişi hakkında yasal işlem

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 15:02
Tekirdağ'da 1-15 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak içki, tütün ve sahtecilik suçlarına yönelik çalışmalarda 42 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda, el yapımı alkollü içkiden sahte banknotlara kadar çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
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