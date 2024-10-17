17 Ekim 2024, Perşembe
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Kaçakçılık operasyonunda 42 kişi hakkında yasal işlem
Tekirdağ'da 1-15 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak içki, tütün ve sahtecilik suçlarına yönelik çalışmalarda 42 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda, el yapımı alkollü içkiden sahte banknotlara kadar çeşitli suç unsurları ele geçirildi.