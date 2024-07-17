Kaçak ve sahte kozmetik ürün operasyonu! 40 milyon değerinde kozmetik ürün ele geçirildi

İstanbul polisi, kaçakçılık çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Piyasa değeri 40 milyon lira olan, 575 bin kaçak ve sahte kozmetik ürün için operasyon düzenlendi. El konulan kozmetik ürünleri, Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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