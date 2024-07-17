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Kaçak ve sahte kozmetik ürün operasyonu! 40 milyon değerinde kozmetik ürün ele geçirildi

Kaçak ve sahte kozmetik ürün operasyonu! 40 milyon değerinde kozmetik ürün ele geçirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 20:23
İstanbul polisi, kaçakçılık çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Piyasa değeri 40 milyon lira olan, 575 bin kaçak ve sahte kozmetik ürün için operasyon düzenlendi. El konulan kozmetik ürünleri, Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
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Kaçak ve sahte kozmetik ürün operasyonu!
Kaçak ve sahte kozmetik ürün operasyonu!
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