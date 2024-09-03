Kaçak ilaç operasyonu! Piyasa değeri 150 milyon TL

İstanbul Emniyeti, İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu düzenlendi. Ele geçirilen ve piyasa değeri 150 milyon TL olan kaçak ilaçlar Vatan Emniyet’te sergileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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