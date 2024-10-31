31 Ekim 2024, Perşembe
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Kaçak elektrik kullanılan mahallede ekiplere saldırı!
Mardin'in Nusaybin ilçesinin Girmeli Mahallesi'nde kaçak elektrik kontrolü yapan saha ekiipleri mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı. Olay yeri karışırken jandarma ekipleri havaya ateş açarak durumu kontrol altına aldı. Ekipler kontrollerini tamamlayamadan geri döndü.