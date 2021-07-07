Kaçak balık avcılığına son! İHA'lar devreye girdi

Türkiye'de balıkçılık sektöründe çok ileri düzeyde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin bu alanda yaptığı çalışmaları dünya takip ederken kaçak avcılığa son teknolojiyle çözüm bulundu. Bu sene kaçak avcılığın önlenmesinde tüm dünyanın hayran kaldığı İnsansız Hava Araçları (İHA) kullanılacak.