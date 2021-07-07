07 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kaçak balık avcılığına son! İHA'lar devreye girdi

Kaçak balık avcılığına son! İHA'lar devreye girdi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2021 11:41
Türkiye'de balıkçılık sektöründe çok ileri düzeyde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin bu alanda yaptığı çalışmaları dünya takip ederken kaçak avcılığa son teknolojiyle çözüm bulundu. Bu sene kaçak avcılığın önlenmesinde tüm dünyanın hayran kaldığı İnsansız Hava Araçları (İHA) kullanılacak.
Kaçak balık avcılığına son! İHA'lar devreye girdi
Kaçak balık avcılığına son! İHA'lar devreye girdi
Şoke eden görüntü! Keçi...
Şoke eden görüntü! Keçi...
Bozuk yol isyanı! Araçlar mahvoldu
Bozuk yol isyanı! Araçlar mahvoldu
Büyükçekmece'de tehlikeli geçiş
Büyükçekmece'de tehlikeli geçiş
Sultanahmet Camii'nde hareketli anlar!
Sultanahmet Camii'nde hareketli anlar!
Sınır muhafızı! A Haber görüntüledi
Sınır muhafızı! A Haber görüntüledi
Aşı istasyonları artık sitelerde
Aşı istasyonları artık sitelerde
İstanbul Beyoğlu'nda film gibi olay!
İstanbul Beyoğlu'nda film gibi olay!
O kadın A Haber’e konuştu!
O kadın A Haber’e konuştu!
Bursa'da katliam gibi kaza!
Bursa'da katliam gibi kaza!
İstanbul'da trafik çilesi!
İstanbul'da trafik çilesi!
Sel felaketi! Evler tahliye edildi
Sel felaketi! Evler tahliye edildi
Daha Fazla Video Göster