Kabine’deki değişimin perde arkası! Yeni bakanların projeleri neler?

Gece resmi gazetede yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde iki isim değişti. Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yeniden Murat Kurum, Sağlık Bakanlığı’na Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Bu değişimi A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

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