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Kabine’deki değişimin perde arkası! Yeni bakanların projeleri neler?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 02.07.2024 10:25
Güncelleme:02.07.2024 10:26
Gece resmi gazetede yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde iki isim değişti. Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yeniden Murat Kurum, Sağlık Bakanlığı’na Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Bu değişimi A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
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