25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kabe'ye bereket yağdı! Müslümanlar şiddetli yağışa aldırmadan Kabe'yi dualarla böyle tavaf etti

Kabe'ye bereket yağdı! Müslümanlar şiddetli yağışa aldırmadan Kabe'yi dualarla böyle tavaf etti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2022 09:30
Son dakika haberi... Mekke'de yüzlerce Müslüman, umre ibadetini yerine getirirken şiddetli yağışa aldırış etmeden Kabe'yi dualar eşliğinde tavaf etti.
Bereket yağdı! Böyle tavaf ettiler BEREKET YAĞDI! BÖYLE TAVAF ETTİLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asena Girişken’in sevgilisi bakın kim çıktı!
Asena Girişken’in sevgilisi bakın kim çıktı!
Bereket yağdı! Böyle tavaf ettiler
Bereket yağdı! Böyle tavaf ettiler
Önce saldırdı sonra ısırdı
Önce saldırdı sonra ısırdı
Yurttan kar manzaraları
Yurttan kar manzaraları
Hasar tespit çalışmaları ne aşamada?
Hasar tespit çalışmaları ne aşamada?
Mersin’de sele kapılan kadın vefat etti!
Mersin’de sele kapılan kadın vefat etti!
3 kadın 3 farklı şehirde dehşeti yaşadı!
3 kadın 3 farklı şehirde dehşeti yaşadı!
Ekmek yerken ölüyordu!
Ekmek yerken ölüyordu!
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? Merkez Bankası’nın faiz indirimine piyasalar nasıl tepki verdi? İslam Memiş’ten flaş tahmin
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? Merkez Bankası'nın faiz indirimine piyasalar nasıl tepki verdi? İslam Memiş'ten flaş tahmin
Friedlander son yolculuğuna uğurlandı!
Friedlander son yolculuğuna uğurlandı!
Halil Sezai’ye yeniden hapis cezası
Halil Sezai’ye yeniden hapis cezası
Işık hüzmesi ve ürkütücü sesin nedeni ne?
Işık hüzmesi ve ürkütücü sesin nedeni ne?
Daha Fazla Video Göster