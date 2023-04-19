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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza! Raylarda hasar oluştu seferler aksadı

İHA
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Giriş: 19.04.2023 14:51
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında rayda oluşan hasar nedeniyle seferler aksadı. Raylarda çalışma yapılırken, duraklarda ise insan yoğunluğu oluştu.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza
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