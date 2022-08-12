12 Ağustos 2022, Cuma
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Justin Bieber Sofi Ömer’in dansına kayıtsız kalmadı! Ömer Çelik konuştu: Özel araçla evimden alıyorlar
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Yayla köyünde yaşamını sürdüren ve 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan 70 yaşındaki Ömer Çelik, Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a teşekkürlerini dile getirdi. Yöresel kıyafeti, esnek hareketleri ve kendisine has figürleriyle ilgi toplayan Çelik, "Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'in benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.