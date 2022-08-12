12 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Justin Bieber Sofi Ömer’in dansına kayıtsız kalmadı! Ömer Çelik konuştu: Özel araçla evimden alıyorlar

Justin Bieber Sofi Ömer’in dansına kayıtsız kalmadı! Ömer Çelik konuştu: Özel araçla evimden alıyorlar

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2022 13:20
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Yayla köyünde yaşamını sürdüren ve 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan 70 yaşındaki Ömer Çelik, Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a teşekkürlerini dile getirdi. Yöresel kıyafeti, esnek hareketleri ve kendisine has figürleriyle ilgi toplayan Çelik, "Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'in benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Justin Bieber’ın paylaştığı Sofi Ömer’in halayı
İşte Justin Bieber'ın paylaştığı Sofi Ömer'in halayı
Mucize kurtuluş! Korku dolu anlar
Mucize kurtuluş! Korku dolu anlar
Bu kez fare kediyle oynadı
Bu kez fare kediyle oynadı
İstanbul’da yaşayanlar aslen nereli?
İstanbul’da yaşayanlar aslen nereli?
Otomobil önce refüje sonra konteynera çarptı
Otomobil önce refüje sonra konteynera çarptı
Korkunç cinayet! Arkadaşı kalbinden bıçakladı
Korkunç cinayet! Arkadaşı kalbinden bıçakladı
FSM’de asfalt bakım çalışması
FSM'de asfalt bakım çalışması
En tehlikeli iniş
En tehlikeli iniş
Ek ödemeler her ayın 15’inde
Ek ödemeler her ayın 15'inde
Arctic Monkeys’ten olaylı Beyoğlu gecesi
Arctic Monkeys'ten olaylı Beyoğlu gecesi
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Silahlar çekildi
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Silahlar çekildi
Emekli öğretmene müteahhit şoku!
Emekli öğretmene müteahhit şoku!
Daha Fazla Video Göster