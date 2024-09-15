Jose Mourinho: Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Artık kadromuzu biliyoruz. Oyuncular artık biliyorlar ve kafalarında soru işareti yok. Transfer penceresi kapandıktan sonra daha stabil bir görüntü sergileyebiliyoruz. Avrupa maçlarında herkese şans gelecek. 3 günde bir maç yapacağız. Bence bu durum iyi çünkü kaliteli bir kadromuz var. Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu” dedi.

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