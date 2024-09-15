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Jose Mourinho: Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu

Jose Mourinho: Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 20:33
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Artık kadromuzu biliyoruz. Oyuncular artık biliyorlar ve kafalarında soru işareti yok. Transfer penceresi kapandıktan sonra daha stabil bir görüntü sergileyebiliyoruz. Avrupa maçlarında herkese şans gelecek. 3 günde bir maç yapacağız. Bence bu durum iyi çünkü kaliteli bir kadromuz var. Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu” dedi.
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