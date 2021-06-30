Jinekolog muayenehanesindeki cinayet davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10 yıl 6 ay hapis

Kağıthane'de 2005 yılında ağzını bantlayarak 23 yerinden bıçaklayıp Mualla Irmak öldüren ve 15 yıl sonra yakalanan Irak uyruklu Mohammed Kamal Majid Berkhtar’a "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "Zorla ırza geçme" suçundan da 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.