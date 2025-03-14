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Jasat timlerinden başarılı operasyon! 6 yıldır aranan firari şüpheli yakalandı

Jasat timlerinden başarılı operasyon! 6 yıldır aranan firari şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 14.03.2025 15:25
Kaçak suçluların peşine düşen Jasat ekipleri, tozlu raflarda kalan dosyaları tek tek aydınlatıyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jasat timleri ile başarılı bir operasyona daha imza attı. Kasten öldürme suçundan 6 yıldır aranan 35 yaşındaki bir zanlıyı ve ona yardım yataklık eden şahıs Jasat ekiplerince yakaladı. A Haber ekibi de o operasyon anlarına tanıklık etti. İşte nefes kesen operasyon anı...
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Jasat timlerinden başarılı operasyon! 6 yıldır aranan firari şüpheli yakalandı
Jasat timlerinden başarılı operasyon!
Jasat timlerinden başarılı operasyon!
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