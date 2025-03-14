Jasat timlerinden başarılı operasyon! 6 yıldır aranan firari şüpheli yakalandı

Kaçak suçluların peşine düşen Jasat ekipleri, tozlu raflarda kalan dosyaları tek tek aydınlatıyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jasat timleri ile başarılı bir operasyona daha imza attı. Kasten öldürme suçundan 6 yıldır aranan 35 yaşındaki bir zanlıyı ve ona yardım yataklık eden şahıs Jasat ekiplerince yakaladı. A Haber ekibi de o operasyon anlarına tanıklık etti. İşte nefes kesen operasyon anı...

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