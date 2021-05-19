JASAT dedektif gibi iz sürdü hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Batman'da evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerinin dedektif gibi iz sürmelerinin ardından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıslar JASAT ekiplerince yapılan sorgularında suçlarını itiraf etti. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer 2'si yaşları küçük olması nedeni ile denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.