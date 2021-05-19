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JASAT dedektif gibi iz sürdü hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

İHA
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Giriş: 19.05.2021 08:40
Güncelleme:19.05.2021 08:48
Batman'da evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerinin dedektif gibi iz sürmelerinin ardından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıslar JASAT ekiplerince yapılan sorgularında suçlarını itiraf etti. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer 2'si yaşları küçük olması nedeni ile denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.
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