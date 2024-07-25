Japonya’dan Ümraniye’ye… Kendini Türk hisseden Japon şef

Bundan on yıl önce Türkiye'ye ziyarete geldi, İstanbul'a hayran kalınca Emraniye'ye yerleşti. Asıl adı 'Kohey Muranaga' ama o kendisine 'Koray' denilmesinden hoşlanıyor. Sevimli Japon Şef'in hikayesi...

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