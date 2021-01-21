Japonya'da geceyi meteor aydınlattı

Son dakika haberi... Japonya'da bir gök taşı alev topuna dönüşerek yer yüzüne düştü. Gök taşının yaydığı ışık kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü.

Görüntüler Japonya kamu televizyonunun Osaka'daki yayın istasyonunun çatı kamerasıyla kaydedildi. Gök taşının yere düşerken birkaç saniye içinde güçlü ışık saçtığı görüntülendi.

Ateş topunun görüntüleri başkent Tokyo'nun güneybatısından da görüldü. Güçlü ışık yayan ateş topu çok sayıda kişinin tarafından sosyal medyada paylaşıldı.