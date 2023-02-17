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Japon kurtarma ekibinden depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

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Giriş: 17.02.2023 10:52
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası destek için Türkiye’ye gelen Japon arama kurtarma ekipleri İstanbul Havalimanı'ndan ayrılmadan önce depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Ekiplerin bu hareketi birçok kişiden takdir topladı.
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