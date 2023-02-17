Japon kurtarma ekibinden depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası destek için Türkiye’ye gelen Japon arama kurtarma ekipleri İstanbul Havalimanı'ndan ayrılmadan önce depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Ekiplerin bu hareketi birçok kişiden takdir topladı.

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