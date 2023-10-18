Japon heyet ‘imar’ deneyimini paylaşmak için Türkiye'ye geldi

Japonya’nın Tohoku bölgesinde 11 Mart 2011'de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgenin yeniden imar edilme sürecindeki deneyimler Türkiye ile paylaşılacak. Japonya'da kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Hope For Tomorrow'un (Yarın İçin Umut) en üst düzey yöneticisi olan Taiki Goto ve şirket çalışanı Shinjiro Takahashi, önce Hatay, ardından Adıyaman’a geldi. Depremden en fazla etkilenen bu iki şehri gezen Japon heyet, yıkılan yapılar ve yeni konutlarda incelemelerde bulundu. Japonya'nın yeniden imar deneyiminin Türkiye ile paylaşılması için gelen heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve teknik ekip ile saha çalışması yaptı.