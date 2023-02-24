24 Şubat 2023, Cuma
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Japon gazeteci ile Polonyalı youtuber onlar için Türkiye'ye geliyor! 2 arkadaşın fedakarlık hikayesi herkesi duygulandırdı
Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşetin ardından Niğde’de yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Uçar ile 25 yaşındaki Samet Boğazoğlu depremde büyük hasar gören 324 kilometre uzaklıktaki Nurdağı'na gitmek için yola çıktı. Fakat onlar yorgunluktan yolda uyuyakalınca yanlışlıkla Osmaniye'ye gitti. Tekrar yollara düşen iki kafadarın fedakarlık hikayesi ise herkesi duygulandırdı.