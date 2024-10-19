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Jandarmanın yakaladığı 5 organizatörden 3'ü tutuklandı

Jandarmanın yakaladığı 5 organizatörden 3'ü tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 13:10
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı olaylarına karıştığı tespit edilerek yakalanan 5 organizatör şahıstan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Jandarmanın yakaladığı 5 organizatörden 3’ü tutuklandı
Jandarmanın yakaladığı 5 organizatörden 3'ü tutuklandı
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