Jandarmanın güçlü kadınları hayat kurtarıyor |Video

Yeterlilik, yaz-kış dağcılığı, paraşüt, koruma ve kayak eğitimleri ve daha fazlası... Onlar gece gündüz, yağmur çamur demeden hayat kurtaran ve vatan koruyan kadın jandarmalar... Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının kadın personeli hem yaşadıkları zorlu deneyimleri hem de hiç bir şeyden vazgeçmeyen kadın ruhunu anlattı, "kadının yapamayacağı hiç bir şey yok" mesajı verdi.