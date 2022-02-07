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Jandarmadan sahte saat operasyonu! 740 adet ele geçirildi

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Giriş: 07.02.2022 11:54
İstanbul il jandarma ekipleri sevgililer gününü fırsat bilerek yurt dışından yasa dışı yollarla temin ettiği dünyaca ünlü saat markalarının taklidini fahiş fiyatlarla piyasa sürmeye çalışan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda 740 adet kol saati ele geçirildi.
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