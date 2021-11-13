Jandarmadan sahte döviz basan kalpazanlara suçüstü operasyon kamerada

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahtecilikle mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda, sahte döviz basarak piyasaya sürme hazırlığında bulunan kalpazanı suçüstü yakaladı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon Türk Lirası olan 40 bin adet sahte 100 ABD Doları, maddi değeri yaklaşık 7 milyon Türk Lirası olan 500 bin adet İngiltere Kraliyet Pulu, 500 adet Fransa vatandaşı kimlik kartı ve para basımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda yakalanan kalpazan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.