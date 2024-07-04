Jandarma’dan kaçarken bataklığa saplandı! Kaçış macerası bataklıkta bitti

Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Jandarma yerini tespit etti. Firari hükümlü yeniden kaçmak istedi ama girdiği bataklık buna müsaade etmedi.

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