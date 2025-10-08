08 Ekim 2025, Çarşamba

Jandarmadan kaçak makaron operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Jandarmadan kaçak makaron operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Jandarmadan kaçak makaron operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Giriş: 08.10.2025 17:53
Osmaniye’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 milyon 250 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi sahibi tutuklandı.
