19 Ekim 2024, Cumartesi
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Jandarmadan hırsıza nefes kesen operasyon
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen ve devriye görevindeki jandarma ekibini görünce kaçmaya başlayan şüpheli, nefesleri kesen operasyonla yakalandı. 4 katlı binanın çatısına çıkan şüpheliyi yakalayabilmek için jandarmalar çatıya çıkarken, şüpheli 1 saati geçen aramanın ardından binanın 4. katının balkonunda saklanırken yakalandı. Binadan jandarma ekipleri tarafından başı öne eğilerek çıkarılırken ‘Bırakın, ben kafamı eğecek hiçbir şey yapmadım' diyen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutukladı.