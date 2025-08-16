16 Ağustos 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Jandarma'dan Foça'ya teknolojik kalkan: Yapay zekâ destekli güvenlik sistemi kuruldu
Yaz sezonunda nüfusu 200 bine ulaşan turizm merkezi Foça'da, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birimler, güvenliği sağlamak için yüksek teknolojiyi devreye aldı. Foça İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Hakan Arıkan, özellikle yapay zekâ destekli akıllı sistemlerin oluşturduğu "teknolojik kalkan" hakkında bilgilendirme yaptı.