Jandarma’dan Foça’ya teknolojik kalkan: Yapay zekâ destekli güvenlik sistemi kuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.08.2025 16:14
Yaz sezonunda nüfusu 200 bine ulaşan turizm merkezi Foça'da, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birimler, güvenliği sağlamak için yüksek teknolojiyi devreye aldı. Foça İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Hakan Arıkan, özellikle yapay zekâ destekli akıllı sistemlerin oluşturduğu "teknolojik kalkan" hakkında bilgilendirme yaptı.
