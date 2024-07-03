Jandarmadan 3 ilçede 3 ayrı operasyon: 4 gözaltı

Sakarya’da jandarma ekipleri Hendek, Karasu ve Akyazı ilçelerinde 3 günde gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına aldı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 454 kök kenevir bitkisi, 18 kilogram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 11 gram sentetik uyuşturucu, 5 kilogram gübre, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN