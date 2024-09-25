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Jandarma traktör sürücülerine eğitim verip reflektör dağıttı

Jandarma traktör sürücülerine eğitim verip reflektör dağıttı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 14:39
Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi çerçevesinde traktör sürücülerine eğitim verip reflektör dağıttı.
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Jandarma sürücülere reflektör dağıttı
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