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Jandarma ekipleri yaşlı çifti yıkılma tehlikesi bulunan evden böyle tahliye etti

İHA
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Giriş: 24.01.2022 09:34
Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle yaşadıkları toprak evin yıkılma tehlikesine karşı jandarma ekipleri yaşlı çifti sırtında taşıyarak tahliye etti. Türkoğlu İlçesi Dedeler Mahallesi'ndeki ikamet eden 94 yaşındaki yatalak hasta Mehmet Saat (94) ve eşi hasta Latife Saat (74), yaşadıkları toprak evine yoğun kar yağışı nedeniyle su akıntısı ve yıkılma tehlikesi oluştu. Komşuların ihbarı üzerine yaşlı çiftin ikametine gelen jandarma ekipleri çifti, sırtına alarak ekip aracına taşıdı.

Evden tahliye edilen yaşlı çift, Şekeroba Mahallesi'nde ikamet eden torununa teslim edildi.
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