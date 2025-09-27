27 Eylül 2025, Cumartesi
Jandarma aranan şahıslara göz açtırmıyor;167 şahıs yakalandı
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 12-25 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; işledikleri çeşitli suçlardan dolayı 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 167 şahıs yakalanarak cezaevlerine teslim edildi. (BC -