"‘James Bond gibi bakamazsın" diyerek sokak ortasında saldırdılar: O anlar kamerada

Sarıyer’de bir grup motokurye, iddiaya göre dükkanına girmek isteyen vatandaşa "Bize James Bond gibi bakamazsın" diyerek saldırdı. Vatandaşı sokak ortasında darbeden 5 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.