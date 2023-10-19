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"‘James Bond gibi bakamazsın" diyerek sokak ortasında saldırdılar: O anlar kamerada

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Giriş: 19.10.2023 16:22
Sarıyer’de bir grup motokurye, iddiaya göre dükkanına girmek isteyen vatandaşa "Bize James Bond gibi bakamazsın" diyerek saldırdı. Vatandaşı sokak ortasında darbeden 5 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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